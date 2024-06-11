Раскрыты детали заявления по итогам швейцарского саммита

NHK: вывод ВС РФ не войдет в заявление после саммита в швейцарском Бюргенштоке

Вывод Вооруженных сил России (ВС РФ) не войдет в заявление, которое будет представлено после саммита в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что от России потребуют обеспечить безопасность атомных электростанций (АЭС), продовольственную безопасность, а также возвращение на родину детей и пленных солдат. При этом о выводе войск и возврате территорий речи не идет.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался ехать на саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. При этом в администрации добавили, что бразильский лидер может приехать на саммит «Большой семерки» (G7) в июне. Там отметили, что президент с интересом относится к предложению об участии в мероприятии.