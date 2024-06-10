На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

Экс-полковник СБУ Стариков: решающее сражение на Украине произойдет в конце лета

Решающее сражение в рамках российско-украинского конфликта может произойти уже в конце лета. Такие сроки предсказал военный эксперт, бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

По его мнению, после генерального сражения уже можно будет делать выводы о завершении конфликта.

С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция (…) заключительная какая-то операция, заключительное сражение — это будет август-сентябрь Олег Стариков военный эксперт, бывший полковник Службы безопасности Украины

Прогноз основан на военном анализе, такого же мнения, указал Стариков, придерживаются и политологи.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В США считают, что следующие несколько месяцев станут решающими

Как писала в мае американская газета The New York Times, в администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине. Отмечалось, что в какой-то момент обе стороны могут перейти путем переговоров к прекращению огня или попросту к заморозке конфликта.

Комментируя материал NYT, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с «Лентой.ру», что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. «Они считают, что Москва тогда будет более сговорчива к переговорам. И им все равно, что украинская армия терпит поражение», — высказал мнение парламентарий. Также, по мнению сенатора, Москва едва ли сможет вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как «он сам обрубил все пути к отступлению и пути к началу переговоров».

Командир «Ахмата» предсказал срок завершения СВО

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов высказал мнение, что специальная военная операция (СВО) может завершиться в 2024 году.

Я думаю, что и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась Апти Алаудинов замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор

По словам командира «Ахмата», оперативная обстановка находится под контролем российских военных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей. Он также подчеркивал, что западные поставки оружия Украине не изменят динамику на фронте.