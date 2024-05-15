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13:15, 15 мая 2024Мир

В России ответили на публикации о решающих месяцах на Украине

Сенатор Джабаров: США заинтересованы в продолжении украинского конфликта

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине как можно дольше, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он ответил на статью The New York Times (NYT) о том, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине.

США заинтересованы в продолжении конфликта как можно дольше. У них простая цель — им надо любой ценой ослабить Россию. Они считают, что Москва тогда будет более сговорчива к переговорам. И им все равно, что украинская армия терпит поражение

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Что касается российской стороны, то президент четко сказал, что мы готовы к переговорам с Украиной, но уже условия ситуации отличны от тех, которые были, когда мы начинали переговоры в марте 2022 года. Сейчас новые реалии, новые территории. Я думаю, что, исходя из этого, можно будет начинать переговоры с Украиной», — сообщил Джабаров.

При этом, по мнению сенатора, вряд ли Москва сможем вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Потому что то, что он натворил в последние два года, мне кажется, [показывает], что он не договороспособный человек. Он сам обрубил все пути к отступлению и пути к началу переговоров. Поэтому подождем. Главное сейчас — пожелать успеха нашим ребятам, которые решают задачи специальной военной операции», — заключил он.

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Ранее NYT сообщила, что Белый дом обеспокоен тем, что Россия может изменить траекторию конфликта на Украине. Также в статье указано, что в администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, а Киев и Москва в какой-то момент смогут путем переговоров перейти к прекращению огня. Об этом передает РИА Новости.

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