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11:34, 15 мая 2024Интернет и СМИ

В США заявили о беспокойстве Белого дома из-за траектории конфликта на Украине

NYT: Белый дом беспокоится, что Россия изменит траекторию конфликта на Украине

Фото: Dmitri Lovetsky / Reuters

Белый дом обеспокоен тем, что Россия может изменить траекторию конфликта на Украине. Об этом заявила американская газета The New York Times (NYT).

«После месяцев медленного продвижения России на фронте и технологических скачков в противодействии поставляемому США оружию администрация [президента США Джо] Байдена все больше волнуется, что президент [России] Владимир Путин набирает импульс, достаточный для того чтобы изменить траекторию конфликта», — говорится в материале.

Отмечается, что прогрессу России способствуют многочисленные факторы, включая задержки с поставками Украине американского оружия и технологические инновации Москвы на поле боя. В частности, как указали в NYT, российские средства радиоэлектронной борьбы оказались «на удивление эффективными» против артиллерии и беспилотников, предоставленных Киеву западными союзниками.

В материале также обратили внимание на уверения американских властей в том, что многие достижения России в конфликте можно будет нивелировать, как только Украина получит новое вооружение и привлечет больше военнослужащих. «Но они не решаются давать прогнозы о том, где будет находиться линии фронта спустя несколько месяцев», — добавили в газете.

Ранее сообщалось, что бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предрек России успех на харьковском направлении. По его словам, есть много свидетельств того, что Россия добивается успеха под Харьковом.

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      Олег Давыдов
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