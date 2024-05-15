В США заявили о беспокойстве Белого дома из-за траектории конфликта на Украине

NYT: Белый дом беспокоится, что Россия изменит траекторию конфликта на Украине

Белый дом обеспокоен тем, что Россия может изменить траекторию конфликта на Украине. Об этом заявила американская газета The New York Times (NYT).

«После месяцев медленного продвижения России на фронте и технологических скачков в противодействии поставляемому США оружию администрация [президента США Джо] Байдена все больше волнуется, что президент [России] Владимир Путин набирает импульс, достаточный для того чтобы изменить траекторию конфликта», — говорится в материале.

Отмечается, что прогрессу России способствуют многочисленные факторы, включая задержки с поставками Украине американского оружия и технологические инновации Москвы на поле боя. В частности, как указали в NYT, российские средства радиоэлектронной борьбы оказались «на удивление эффективными» против артиллерии и беспилотников, предоставленных Киеву западными союзниками.

В материале также обратили внимание на уверения американских властей в том, что многие достижения России в конфликте можно будет нивелировать, как только Украина получит новое вооружение и привлечет больше военнослужащих. «Но они не решаются давать прогнозы о том, где будет находиться линии фронта спустя несколько месяцев», — добавили в газете.

Ранее сообщалось, что бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предрек России успех на харьковском направлении. По его словам, есть много свидетельств того, что Россия добивается успеха под Харьковом.