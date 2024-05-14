России предрекли успех на харьковском направлении

Asia Times: у России появился шанс нанести значительный ущерб ВСУ под Харьковом

У Российской армии появился шанс нанести значительный ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьковом. Успех на этом направлении России предрек бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times.

«Если Россия хотела заставить украинскую армию передислоцировать свои войска на север страны, то пока это выглядит успешным решением. Эти перемещения дадут Российской армии шанс нанести больший ущерб украинским войскам», — отметил Брайен.

По его мнению, Россия не ставит себе цель в виде взятия под контроль Харькова, о чем свидетельствует ограниченная группировка войск на этом направлении. Вместо этого Москва хочет вынудить украинскую армию отбивать атаки российских частей, что должно привести к тяжелым потерям ВСУ, полагает автор материала.

«Если все пойдет по плану, то Россия сможет либо разделить украинскую армию на две части, либо полностью ее уничтожить. Таким образом, идея заключается не просто в том, чтобы овладеть территорией, а в том, чтобы уничтожить способность Украины сопротивляться», — написал Брайен. Он также добавил, что есть много свидетельств того, что Россия добивается успеха в этой операции.

Ранее Брайен заявил о провале плана НАТО по захвату Крыма. По его словам, Североатлантический альянс недооценил мощь России, которая, используя свои технологии, смогла остановить самое современное оружие НАТО.