В США заявили о провале плана НАТО по захвату Крыма

EconVue: НАТО недооценила мощь армии России и провалила план по захвату Крыма

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил о провале плана НАТО по захвату Крыма. Об этом он написал в статье для EconVue.

По его словам, Североатлантический альянс недооценил мощь Российской армии. «Хотя Запад подошел к наступлению с однозначно негативным, скорее уничижительным образом Российской армии, результат подорвал эти легкомысленные предположения», — заявил он.

Брайен отметил, что НАТО потратила месяцы на вооружение и подготовку 12 украинских бригад, чтобы сломить контроль Российской армии над территориями к северу от полуострова. По его словам, альянс рассчитывал изолировать российских солдат от Крыма, а затем уничтожить мост, что якобы позволило бы Киеву отбить полуостров и захватить порты на Азовском море.

Брайен добавил, что Соединенные Штаты и НАТО тщательно продумали наступление. Он отметил, что сценарии атаки проверялись с помощью самых современных компьютерных симуляторов. Однако Россия, используя свои технологии, смогла остановить самое современное оружие Североатлантического альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новый план контрнаступления украинской армии включает в себя разрушение Крымского моста. По его словам, Вооруженные силы Украины будут атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.