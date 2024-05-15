Развозжаев: после удара по ракетам ATACMS в Крыму рассыпались боеприпасы

В ночь с 14 на 15 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Крым американскими оперативно-тактическими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). Минобороны России отчиталось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

ATACMS оснащены кассетными боеприпасами — мини-бомбами, которые могут нанести ущерб на большой территории. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки по городу рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

Минобороны отчиталось о перехвате десятка ракет над Крымом

Минобороны заявило, что дежурные средства ПВО уничтожили десять ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова. Кроме того, ведомство дополнило, что ВСУ использовали западное вооружение для атаки по другим регионам России. Средства ПВО перехватили ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольхи» и девять дронов — над Белгородской областью, пять беспилотников — над Курской областью, еще три летательных аппарата — над Брянской областью.

Фото: РИА Новости

Глава Севастополя сообщил, что силы ПВО сбили несколько ракет в районе аэродрома «Бельбек» — здесь обслуживаются самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России. В частности, на аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий в своем распоряжении истребители четвертого поколения, в том числе Су-27.

Кроме того, по данным Развожаева, обломки одной из сбитых ракеты упали в частном секторе. Фрагменты ракет обнаружили в районе улицы Федоровской. Губернатор отдельно отметил, что никто не пострадал.

По Севастополю рассыпались суббоеприпасы

Глава Севастополя предупредил местных жителей об опасности, которая возникла после отражения атаки американских ракет с кассетными боеприпасами. Так, в одном районе города рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Суббоеприпас M74 представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров», — объяснил Развожаев.

Глава Севастополя призвал показать детям фотографии суббоеприпасов, которые он опубликовал в канале. В случае обнаружения таких фрагментов жителям Крыма ни в коем случае нельзя их поднимать — необходимо сообщить о находке по номеру 112.