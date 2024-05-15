В Крыму после атаки ВСУ рассыпались суббоеприпасы от ракет ATACMS

В Севастополе после сбития ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы

В Севастополе после поражения оперативно-тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, предупредил глава города Михаил Развожаев. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров», — написал Развожаев.

Глава Севастополя призвал показать детям фотографии суббоеприпасов, которые он опубликовал в канале. В случае обнаружения таких фрагментов жителям Крыма ни в коем случае нельзя их поднимать — необходимо сообщить о находке по номеру 112.

Украина пыталась атаковать полуостров в ночь на среду, 15 мая. Глава Севастополя тогда отчитался об отражении массированной воздушной атаки на город. По его информации, силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. От упавших осколков в районе села Полюшко начался пожар.

В Минобороны впоследствии уточнили, что Украина атаковала Крым десятью ракетами ATACMS. Кроме того, тогда же средства ПВО перехватили ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольхи» и девять дронов — над Белгородской областью, пять беспилотников — над Курской областью, еще три летательных аппарата — над Брянской областью.