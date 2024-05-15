Развожаев сообщил о сбитых ракетах над Севастополем

Развожаев: несколько ракет сбиты над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек»

Несколько ракет, по предварительным данным, сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек» в Севастополе. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы», — написал Развожаев. Он уточнил, что все городские службы находятся в состоянии боевой готовности.

В ночь на 15 мая Развожаев объявил, что в Севастополе сработала система ПВО. Он призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. В то же время перекрыли движение по Крымскому мосту.