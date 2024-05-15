Система ПВО сработала в Севастополе
Губернатор Развозжаев: в Севастополе сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал губернатор.
Развозжаев призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
Также перекрыто движение по Крымскому мосту, говорится в Telegram-канале об оперативной ситуации на объекте.
Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался совершить атаку на Крым. Система ПВО сработала в районе Симферополя.