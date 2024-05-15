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02:19, 15 мая 2024Бывший СССР

Система ПВО сработала в Севастополе

Губернатор Развозжаев: в Севастополе сработала система ПВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал губернатор.

Развозжаев призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Также перекрыто движение по Крымскому мосту, говорится в Telegram-канале об оперативной ситуации на объекте.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался совершить атаку на Крым. Система ПВО сработала в районе Симферополя.

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      Евгений Силаев
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