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17:49, 12 мая 2024Россия

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом над Симферополем беспилотнике ВСУ

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался совершить атаку на Крым. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — написал глава Крыма.

Аксенов призвал жителей доверять только официальной информации и соблюдать спокойствие.

В воскресенье, 12 мая, два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью. В тот же день регион пытались атаковать снарядами «Точка-У» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 «Вампир».

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      Анастасия Шейкина
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