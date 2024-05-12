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14:12, 12 мая 2024Россия

В небе над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбит еще один украинский дрон

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.

Дрон был перехвачен около 13:30 мск. За час до этого над тем же регионом уничтожили еще один летательный аппарат.

Оба сбитых над областью беспилотника относятся к классу БПЛА самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее Минобороны сообщило о попытке украинских войск атаковать российскую территорию ракетами тактического ракетного комплекса «Точка-У». Фрагменты одной из них повредили жилой дом в Белгороде.

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      Алан Босиков
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