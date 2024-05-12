В небе над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбит еще один украинский дрон

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.

Дрон был перехвачен около 13:30 мск. За час до этого над тем же регионом уничтожили еще один летательный аппарат.

Оба сбитых над областью беспилотника относятся к классу БПЛА самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее Минобороны сообщило о попытке украинских войск атаковать российскую территорию ракетами тактического ракетного комплекса «Точка-У». Фрагменты одной из них повредили жилой дом в Белгороде.