Украинский беспилотник сбит при попытке атаковать российский регион
Минобороны: беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Дрон попытался атаковать российскую территорию около 12:30 мск. Огневое воздействие на него оказали средства противовоздушной обороны.
Летательный аппарат был уничтожен. Он относился к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.
12 мая в Белгороде подъезд жилого дома обрушился вследствие попадания в него снаряда. В военном ведомстве сообщили, что дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Под завалами могут находиться десятки человек.