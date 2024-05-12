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13:11, 12 мая 2024Россия

Украинский беспилотник сбит при попытке атаковать российский регион

Минобороны: беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Дрон попытался атаковать российскую территорию около 12:30 мск. Огневое воздействие на него оказали средства противовоздушной обороны.

Летательный аппарат был уничтожен. Он относился к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

12 мая в Белгороде подъезд жилого дома обрушился вследствие попадания в него снаряда. В военном ведомстве сообщили, что дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Под завалами могут находиться десятки человек.

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      Алан Босиков
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