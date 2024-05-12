Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде, обрушился целый подъезд. Под завалами остаются люди

В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки на Щорса

В Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился подъезд жилого дома на Харьковской горе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя массированный обстрел со стороны Украины, которому подвергся регион.

Сообщалось, что весь подъезд многоэтажки рухнул из-за прямого попадания снаряда. Губернатор выехал на место происшествия и пообещал сообщить все подробности позже.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

За утро в Белгороде и Белгородской области пять раз звучала сирена ракетной опасности.

Под завалами могут находиться несколько десятков человек

В сети появились кадры момента прилета по многоэтажке. На видео видно, как снаряд ударяет по дому, после чего моментально происходит обрушение всех этажей подъезда, а в небо поднимается облако пыли.

Фото: Telegram-канал Mash

По неофициальным данным, под завалами могут находиться до 30 человек. Спасатели продолжают операцию по извлечению жителей дома из-под обломков.

По информации Telegram-канала Mash, минимум три человека в результате обрушения дома спасти не удалось. Число пострадавших, которые получили травмы, может составлять до 30 человек.

Предварительно, среди пострадавших есть один ребенок и один младенец. По словам очевидцев, крики находящихся под завалами дома людей слышны за сто метров от места. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Также во время спасательной операции обрушилась часть крыши многоэтажки, сообщили в МЧС. Предположительно, она упала на спасателей.

В Минобороны России сообщили, что жилой дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». ВСУ предприняли попытку атаки по жилым кварталам Белгорода снарядами ТРК «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир».

СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Следственный комитет (СК) России заявил о расследовании обстрелов Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР).

«По предварительным данным, погибла мирная жительница, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела», — сообщили в ведомстве.

Следователи примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений, сказано в обращении. Также СК России возбудил дело о теракте по факту обстрела Белгорода.