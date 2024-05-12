СК России возбудил дело о теракте по факту обстрела Белгорода

СК России возбудил дело о теракте после попадания снаряда в дом в Белгороде

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 12 мая вследствие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород в многоэтажный жилой дом попал снаряд. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

«Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ)», — заявили в ведомстве. Там добавили, что для оказания помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.

Ранее сообщалось, что обрушение многоэтажки в Белгороде прокомментировало Минобороны России. В ведомстве заявили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили жилой дом.

В воскресенье, 12 мая, Украина ударила по Белгороду. В результате в многоэтажном доме полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. На месте работают спасатели МЧС России. По неофициальным данным, под завалами могут находиться до 20 человек, пострадали 30 человек.