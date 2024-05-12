Крыша разрушенной ударом снаряда в Белгороде многоэтажки упала на спасателей

Крыша попавшего под обстрел ВСУ дома в Белгороде рухнула на спасателей

Крыша многогэтажки в Белгороде, в которую попал снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), обрушилась на спасателей, которые разбирали завалы. Момент происшествия попал на видео, его публикует Telegram-канал «Белгород №1».

На кадрах видно, как верхняя плита обрушивается вниз, от удара поднимается пыль.

Украина ударила по Белгороду в воскресенье, 12 мая. В результате один из снарядов попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Под завалами, по неофициальным данным, могут находиться до 20 человек, пострадали 30 человек.

Как уточнили в Минобороны, ВСУ ударили по региону снарядами «Точка-У», а также реактивных системам залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 «Вампир». Снаряд, который повредил многоэтажку, оказался фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У».