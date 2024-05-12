В СК заявили о расследовании массированного обстрела Белгорода

В СК России заявили, что будут расследовать обстрелы Белгородской области и ДНР

Следственный комитет (СК) России заявил, что сотрудники ведомства будут расследовать обстрелы Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В СК указали, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По предварительным данным, погибла мирная жительница, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела», — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что в результате обстрела Донецка пострадали девочка-подросток и мужчина, а в поселке городского типа Новотроицкое в ДНР двое мужчин погибли и женщина получила ранения из-за подрыва на взрывоопасном предмете.

«Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений», — заявили в СК.

12 мая в Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. По данным СМИ, пострадали как минимум 30 человек. Перед этим сообщалось, что погибли по меньшей мере три человека.