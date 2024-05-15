Украина атаковала Крым ракетами ATACMS

Минобороны: средства ПВО сбили над Крымом десять ракет ATACMS

Украина атаковала Крым ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Оперативно-тактические ракеты ATACMS над полуостровом перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на среду, 15 мая, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе систем ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, не уточнив других подробностей об атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.