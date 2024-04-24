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12:38, 24 апреля 2024Россия

Песков назвал ситуацию в зоне СВО красноречивой и однозначной

Песков заявил, что ситуация в зоне СВО является красноречивой и однозначной
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) является красноречивой и однозначной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которое уже наверняка готово (...), они не изменят динамику на фронте», — сказал он.

Ранее представитель Кремля заявлял, что ход продвижения России в рамках специальной военной операции изменить невозможно. Миллиарды долларов, выданные Украине Западом, не смогли оказать какого-либо влияния на ситуацию на поле боя, отмечал он.

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«На это же фиаско обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику», — добавил он тогда.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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