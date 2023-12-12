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12:22, 12 декабря 2023Россия

В Кремле заявили о невозможности изменения хода продвижения России в СВО

Пресс-секретарь Песков: ход продвижения России в СВО изменить невозможно

Ход продвижения России в специальной военной операции (СВО) изменить невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Как заявил представитель Кремля, миллиарды долларов, выданные Украине Западом, не смогли оказать какого-либо влияния на ситуацию на поле боя.

«На это же фиаско обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику (...) Изменить ситуация на поле боя это не может. И изменить ход продвижения специальной военной операции это тоже не сможет», — объявил Песков.

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      Марк Леонов
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