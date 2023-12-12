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01:18, 12 декабря 2023Мир

Стало известно о неспособности западного оружия изменить ситуацию в зоне СВО

Полянский: поставки Западом оружия Киеву не сильно влияют на ситуацию в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Поставки западного оружия на Украину не сильно влияют на ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

По его словам, поставки не способны изменить что-либо, они лишь отсрочивают крах власти Украины. По словам дипломата, Украина «выживает сегодня исключительно на западных подачках».

Он указал на то, что попавшее в Киев оружие в значительной части немедленно разворовываются. «Кадрами горящей западной техники на поле боя завален весь интернет», — подчеркнул Полянский.

Ранее стало известно, что на этой неделе главные союзники Украины, США и страны Евросоюза, могут отказаться от оказания военной помощи Киеву. Европейские политики могут принять решение об этом на саммите лидеров стран-членов ЕС, который пройдет 14-15 декабря в Брюсселе.

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      Марина Совина
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