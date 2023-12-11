В США заявили о возможном прекращении военной помощи Украине

FT: США и Евросоюз могут отказаться от оказания военной помощи Украине

На этой неделе главные союзники Украины, США и страны Евросоюза, могут отказаться от оказания военной помощи Киеву. Такое мнение выразил журналист американского издания Financial Times Генри Фой.

По его словам, европейские политики могут принять решение о том, чтобы прекратить военную помощь Украине, на саммите лидеров стран — членов Евросоюза (ЕС), который пройдет 14-15 декабря в Брюсселе. Фой заявил, что в воскресенье, 10 декабря, во время подготовки к саммиту послы стран ЕС вели переговоры на протяжении 14 часов, однако так и не смогли договориться по поводу бюджета.

Журналист также обратил внимание на то, что 12 декабря Владимир Зеленский планирует посетить США, чтобы обсудить судьбу заблокированной в Конгрессе военной помощи.

«Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от предоставления финансовой помощи», — заключил автор материала.

В начале декабря представители Конгресса США выступили против дальнейшей помощи Киеву. При этом глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что в ближайшее время у Вашингтона могут закончиться средства для продолжения военной помощи Украине.