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12:34, 3 мая 2024Россия

Песков заявил о продолжении СВО до достижения целей

Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию до достижения целей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) до достижения поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о вероятной отправке военнослужащих на Украину.

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«Мы внимательно за этим наблюдаем. Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей», — сказал представитель Кремля.

Ранее Макрон подтвердил намерение отправить французских военнослужащих на Украину. В Госдуме считают, что этот замысел обречен на провал. По мнению члена комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаила Шеремета, «Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору».

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      Никита Абрамов
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