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14:59, 10 июня 2024Бывший СССР

Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине

Экс-полковник СБУ Стариков: генеральное сражение будет в августе-сентябре

Фото: Thomas Peter / Reuters

Генеральное сражение между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и Российской армией пройдет в августе-сентябре. Об этом сообщил военный эксперт, бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По его словам, после этого события можно будет делать выводы о завершении конфликта.

Он также отметил, что план по подготовке к сражению постепенно выполняется в обеих армиях, поэтому можно предположить, что оно состоится в августе или сентябре.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предрек осаду Киева российскими войсками. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ ничего не могут противопоставить российским войскам вне зависимости от того, куда они захотят продвигаться дальше.

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      Илья Таксюр
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