Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:23, 10 июня 2024Мир

Экс-советник Пентагона предрек осаду Киева российскими войсками

Полковник Макгрегор: российские войска могут дойти до Киева, если потребуется

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Украинская столица может оказаться под ударом российских войск, считает экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive он предрек осаду Киева Вооруженными силами (ВС) РФ.

«Я думаю, что сам Киев может оказаться если не в осаде, то подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга очень быстро», — высказался он. По словам эксперта, президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить российским войскам вне зависимости от того, куда они захотят продвигаться дальше.

Макгрегор объяснил, что многие украинские военные дезертируют, а сама армия находится на грани краха. «Мы узнаем больше, когда Зеленский и его маленькая отважная группа друзей упакуют деньги в самолет, поезд или что-то еще и попытаются покинуть город», — добавил отставной полковник.

Ранее Макгрегор назвал ошибку Запада в отношении противостояния с Россией. Как утверждает эксперт, западные страны думают, что готовы к прямому конфликту, но это не так.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Иного от него и не ждали». Россия выразила официальный протест Армении после поездки посла республики в украинскую Бучу

      Во Франции допустили появление российских военных под Киевом к ноябрю

      Переспавшая с 122 студентами порномодель захотела подраться с коллегой

      В Крыму назвали ущерб от двух блокад полуострова

      Экс-советник Пентагона предрек осаду Киева российскими войсками

      Подсчитано количество получающих зарплату в конвертах россиян

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

      Исполнителя теракта в «Крокусе» оштрафуют за нарушение ПДД в день задержания

      Политолог раскрыл политическую уловку Макрона с роспуском Нацсобрания

      «Альтернатива для Германии» вышла на второе место на выборах в Европарламент

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше