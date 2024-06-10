Полковник Макгрегор: российские войска могут дойти до Киева, если потребуется

Украинская столица может оказаться под ударом российских войск, считает экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive он предрек осаду Киева Вооруженными силами (ВС) РФ.

«Я думаю, что сам Киев может оказаться если не в осаде, то подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга очень быстро», — высказался он. По словам эксперта, президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить российским войскам вне зависимости от того, куда они захотят продвигаться дальше.

Макгрегор объяснил, что многие украинские военные дезертируют, а сама армия находится на грани краха. «Мы узнаем больше, когда Зеленский и его маленькая отважная группа друзей упакуют деньги в самолет, поезд или что-то еще и попытаются покинуть город», — добавил отставной полковник.

Ранее Макгрегор назвал ошибку Запада в отношении противостояния с Россией. Как утверждает эксперт, западные страны думают, что готовы к прямому конфликту, но это не так.