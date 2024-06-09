Полковник Макгрегор: Запад ошибается, полагая, что готов противостоять России

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive назвал ошибку Запада в отношении противостояния с Россией. По его словам, западные страны думают, что готовы к прямому конфликту, но это не так.

«Я думаю, есть предположение, что мы ударим по русским, а русские будут настолько напуганы и шокированы, что все разбегутся или что-то в этом роде. Я понятия не имею, что у людей на уме, но это не сработает. Мы не готовы к этому», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что военные запасы на Западе существенно исчерпались, а заводов для производства боеприпасов и оборудования нет, равно как и ремонтных мощностей. Кроме того, существует зависимость от небольшого числа железнодорожных узлов, которые выходят из Германии, и нескольких портов.

Гавани и аэродромы могут быть атакованы и уничтожены достаточно быстро, указал полковник. Он выразил мнение, что по этим причинам страны НАТО обречены. Также отсутствует сплоченность внутри войск Североатлантического альянса, армия США в настоящее время слаба, европейская в аналогичном положении.

«Я считаю, что это трагедия. Мы должны избежать ее любой ценой», — заключил Макгрегор.

Ранее экс-советник Пентагона назвал угрозой требование президента России Владимира Путина к американскому лидеру Джо Байдену прекратить поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, ничем хорошим это не закончится.

