В США заявили об угрозе из-за требования Путина к Байдену

Макгрегор: требование Путина к Байдену прекратить поставки ВСУ является угрозой

Требование президента России Владимира Путина к американскому лидеру Джо Байдену прекратить поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) является угрозой. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится», — рассказал военный аналитик.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова Путина о готовности дать ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются серьезными. По его словам, продолжение военной помощи Киеву лишь является «растущими рисками, связанными с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха».