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10:15, 6 июня 2024Мир

В США испугались слов Путина об ответе на удары ВСУ оружием Запада

Офицер Дэвис: слова Путина об ответе на удары ВСУ являются серьезными

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

Слова президента России Владимира Путина о готовности дать ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются серьезными. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Это серьезно. Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха», — рассказал офицер.

Дэвис также подчеркнул, что странам Запада необходимо отказаться от пути эскалации напряженности, а начать урегулирование конфликта и его постепенное завершение.

Ранее Путин резко прокомментировал сообщения о якобы планирующемся нападении России на НАТО. «Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», — рассказал президент. Он добавил, что подобные заявления делаются Западом для одурачивания собственного населения и удержания имперского положения.

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      Максим Габриелян
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