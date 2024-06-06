«Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол». Путин ответил на заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО

Путин отверг обвинения в том, что Россия угрожает Западу ядерным оружием

Президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия. Он отметил, что Москву постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так.

Глава государства резко прокомментировал сообщения о якобы планирующемся нападении России на НАТО.

Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий Владимир Путин президент России

Путин добавил, что подобные заявления делаются Западом для одурачивания собственного населения и удержания имперского положения.

При этом Путин отметил, что Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать. По словам главы государства, с этим всем придется считаться.

18 марта президент России Владимир Путин, рассуждая о потенциальном конфликте с НАТО, заявил, что вряд ли кто-то заинтересован в третьей мировой войне.

НАТО создает план переброски войск из США на случай войны с РФ

4 июня газета The Telegraph сообщила, что страны НАТО готовят план переброски войск и бронетехники из США в Европу через «сухопутные коридоры» на случай прямого вооруженного столкновения с Россией.

До этого глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин исключил вероятность войны России с НАТО. Он отметил, что она невозможна, так как ее последствия будут разрушительными для всего мира. Аналогичное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации. Представитель Кремля назвал Североатлантический альянс фактором дестабилизации на Европейском континенте, отметив, что он не способствует региональной стабильности.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что конфликт с Западом начал развиваться по самому плохому сценарию.

Путин призвал не формировать образ врага из России

Путин заявил, что Западу не следует формировать образ врага из России, тем самым он вредит сам себе.

Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что у России нет никаких имперских замашек.

В марте Владимир Путин рассказал, что друзей у России больше, чем врагов, но быть и тем и тем — одинаково почетно.

Путин высказался об отношениях России и США

Политика Вашингтона в отношении России и конфликта на Украине может измениться, если США будут исходить из национальных интересов, заявил Путин.

Я говорю совершенно искренне, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал, мы так не думаем Владимир Путин президент России

Глава государства затруднился ответить на вопрос про возможные перемены в политике США по Украине, если к власти придет кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Путин выразил мнение, что США совершают ошибку за ошибкой в международной, внутренней и экономической политике. Он добавил, что стремление быть лидером глобального либерализма разрушает Соединенные Штаты изнутри.

