Министр обороны Германии призвал немцев готовиться к войне

Глава МО Германии Писториус призвал немцев к 2029 году быть готовыми к войне

Глава министерства обороны (МО) Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году. Его слова приводит издание Focus.

«Мы должны быть готовы к войне к 2029 году», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

Ключевыми моментами в подготовке станут кадры, техника и финансы, подчеркнул Писториус. Он также отметил, что возвращение воинской повинности повысит боеспособность военнослужащих ФРГ.

Ранее министр обороны Писториус рассказал, что у Германии нет планов отправлять немецких солдат на Украину. Он добавил, что другие страны Европейского союза также не сообщали Берлину о планах отправить своих военнослужащих в зону боевых действий.