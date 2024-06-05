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16:23, 5 июня 2024Мир

Министр обороны Германии призвал немцев готовиться к войне

Глава МО Германии Писториус призвал немцев к 2029 году быть готовыми к войне
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава министерства обороны (МО) Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году. Его слова приводит издание Focus.

«Мы должны быть готовы к войне к 2029 году», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

Ключевыми моментами в подготовке станут кадры, техника и финансы, подчеркнул Писториус. Он также отметил, что возвращение воинской повинности повысит боеспособность военнослужащих ФРГ.

Ранее министр обороны Писториус рассказал, что у Германии нет планов отправлять немецких солдат на Украину. Он добавил, что другие страны Европейского союза также не сообщали Берлину о планах отправить своих военнослужащих в зону боевых действий.

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      Лина Пивоварова
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