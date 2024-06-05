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15:35, 5 июня 2024Мир

Писториус высказался о планах Германии и стран ЕС отправить солдат на Украину

Писториус: Германия и другие страны ЕС не планируют отправлять солдат на Украину

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Трансляцию заседания вел телеканал Phoenix.

Глава немецкого оборонного ведомства также подчеркнул, что о планах отправить своих военнослужащих в зону боевых действий Берлину не сообщали и другие страны Европейского союза (ЕС).

«Ответы на ваши вопросы звучат — нет и нет», — сказал Писториус депутату от партии «Альтернатива для Германии» Рюдигеру Лукассену, который задал этот вопрос.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт предупредила об угрозе, которую несет Германии решение канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить Украине использовать немецкое оружие для ударов по России. По ее словам, это перенесет боевые действия и на территорию Германии.

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      Виктория Кондратьева
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