В ФРГ предупредили об опасности решения Шольца разрешить ВСУ удары по России

Вагенкнехт: удары ВСУ немецком оружием по России перенесут боевые действия в ФРГ

Решение канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России немецким оружием приведет к переносу боевых действий на территорию ФРГ. О возможной опасности предупредила немецкий политик и лидер партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт в ходе выступления, запись которого опубликована на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.

«Тот, кто переносит боевые действия немецким оружием на территорию России, сталкивается с риском перенести их также на территорию Германии», — констатировала она.

По словам политика, Шольц представляет угрозу для безопасности ФРГ. Вагенкнехт также выразила надежду на то, что немецкое правительство начнет ставить благополучие и сохранность страны на первое место.

Ранее депутат парламента Германии от партии BSW Севим Дагделен заявила, что Североатлантический альянс готовит инцидент для оправдания ввода войск на Украину. Она подчеркнула, что НАТО хочет создать сценарий, похожий на начало войны во Вьетнаме 1955-1975 годов.