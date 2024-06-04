Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 4 июня 2024Мир

В Германии обвинили НАТО в подготовке инцидента для ввода войск на Украину

Депутат бундестага Дагделен: НАТО готовит инцидент для ввода войск на Украину
СюжетРакетные удары по Украине:
Севим Дагделен

Севим Дагделен. Фото: imago-images.de / Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

НАТО готовит инцидент для оправдания ввода войск на Украину. В этом Североатлантический альянс обвинила депутат парламента Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в беседе с YouTube-каналом Neutrality Studies.

«НАТО хочет создать сценарий, похожий на начало войны во Вьетнаме (1955-1975 годов — прим. «Ленты.ру»). Обсуждение ввода войск альянса ведется параллельно с боевыми действиями на Украине», — заявила депутат бундестага.

Она отметила, что до вступления США в войну во Вьетнаме уже находились 15 тысяч американских советников. По словам Дагделен, в том числе ради их защиты США позже ввели войска во Вьетнам.

По мнению депутата бундестага, похожий сценарий может быть применен и на Украине «с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России».

Ранее президент Болгарии Румен Радев обвинил Запад в нарушении «красных линий по Украине» из-за разрешения отправлять своих советников на линию фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

      Сразу девять российских самолетов за день получили сильные порезы колес шасси

      МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы

      Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

      В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

      Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

      У агрессивных водителей заподозрили заражение паразитом

      В Киеве отменили экстренные отключения света

      ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области

      Названы последствия для ВСУ отключения электроэнергии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше