В Германии обвинили НАТО в подготовке инцидента для ввода войск на Украину

Депутат бундестага Дагделен: НАТО готовит инцидент для ввода войск на Украину

НАТО готовит инцидент для оправдания ввода войск на Украину. В этом Североатлантический альянс обвинила депутат парламента Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в беседе с YouTube-каналом Neutrality Studies.

«НАТО хочет создать сценарий, похожий на начало войны во Вьетнаме (1955-1975 годов — прим. «Ленты.ру»). Обсуждение ввода войск альянса ведется параллельно с боевыми действиями на Украине», — заявила депутат бундестага.

Она отметила, что до вступления США в войну во Вьетнаме уже находились 15 тысяч американских советников. По словам Дагделен, в том числе ради их защиты США позже ввели войска во Вьетнам.

По мнению депутата бундестага, похожий сценарий может быть применен и на Украине «с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России».

Ранее президент Болгарии Румен Радев обвинил Запад в нарушении «красных линий по Украине» из-за разрешения отправлять своих советников на линию фронта.