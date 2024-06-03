Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:54, 3 июня 2024Мир

Президент Болгарии обвинил НАТО в нарушении красных линий на Украине

Президент Болгарии Радев: Запад нарушил красные линии по украинскому конфликту
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Запад нарушил красные линии по Украине, тем самым допустив эскалацию конфликта. В этом западные государства обвинил президент Болгарии Румен Радев, передает РИА Новости.

«До сих пор существовали две красные линии, которые сдерживали неконтролируемую эскалацию конфликта. (...) С разрешением применять западное оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта эти красные линии уже оказались нарушены», — заявил болгарский лидер.

По словам Радева, красными линиями были «ограничение географических рамок конфликта только территорией Украины» и «недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и России».

Глава государства пообещал, что выступит со своим мнением на предстоящем саммите НАТО, если будет представлять на нем Болгарию.

Ранее немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер призвал Запад предупредить Украину о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта ударами по российской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов впервые появился на публике в военной форме. Что означают его погоны?

      Россиянин надругался над школьницей на детской площадке в День защиты детей

      Россиянам с маленькими квартирами дали совет

      Стрелявшего в Фицо писателя перевели в психотделение тюремной больницы

      Россиян задержали за попытку сбыта 75 килограммов гашиша

      Мишустин оценил обеспеченность ЕАЭС собственным продовольствием

      Внук Пугачевой захотел сдавать ее дачу в аренду

      Игнашевич объяснил уход из «Балтики»

      ИИ-функцию в Windows 11 назвали опасной

      Три тонны вонючего фрукта уничтожат ради сохранения репутации страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше