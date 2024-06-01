Немецкий полковник рассказал о последствиях ударов ВСУ по территории России

Полковник Рихтер: нельзя позволить Украине эскалировать конфликт

Запад должен предупредить Украину о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта ударами по российской территории. Об этом рассказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью немецким СМИ, передает РИА Новости.

«Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт», — подчеркнул военный.

По словам Рихтера, удары Киева по России могут заставить Москву пойти на решительные действия. В частности, в сфере использования ядерного оружия. Как отметил военный, «речь идет о раскручивании спирали эскалации».

Напомним, ранее Пентагон подтвердил, что президент США разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по российским силам в Харьковской области. При этом в ведомстве подчеркнули, что политика Вашингтона в отношении запрета использования дальнобойных ракет ATACMS для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».

После этого пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что считает, что разрешение США наносить удары по территории России с помощью американского оружия усилит обороноспособность Украины.

В свою очередь, член Европарламента от Австрийской партии свободы Харальд Вилимски рассказал, что удары Украины по российской территории оружием, поставленным странами НАТО, являются безответственной эскалацией военного конфликта.