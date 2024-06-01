Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:54, 1 июня 2024Мир

Немецкий полковник рассказал о последствиях ударов ВСУ по территории России

Полковник Рихтер: нельзя позволить Украине эскалировать конфликт

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Запад должен предупредить Украину о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта ударами по российской территории. Об этом рассказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью немецким СМИ, передает РИА Новости.

«Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт», — подчеркнул военный.

По словам Рихтера, удары Киева по России могут заставить Москву пойти на решительные действия. В частности, в сфере использования ядерного оружия. Как отметил военный, «речь идет о раскручивании спирали эскалации».

Напомним, ранее Пентагон подтвердил, что президент США разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по российским силам в Харьковской области. При этом в ведомстве подчеркнули, что политика Вашингтона в отношении запрета использования дальнобойных ракет ATACMS для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».

После этого пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что считает, что разрешение США наносить удары по территории России с помощью американского оружия усилит обороноспособность Украины.

В свою очередь, член Европарламента от Австрийской партии свободы Харальд Вилимски рассказал, что удары Украины по российской территории оружием, поставленным странами НАТО, являются безответственной эскалацией военного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Безумцы». В России ответили на объявленную Фондом Джорджа Клуни охоту на российских журналистов

      Сотрудников «Крокуса» заподозрили в причастности к гибели людей в теракте

      Немецкий полковник рассказал о последствиях ударов ВСУ по территории России

      В российском городе объявили ракетную опасность

      В России изменились правила расчета единого пособия на детей

      Россиян предупредили об изменении одной важной медицинской справки

      Пассажир сообщила подробности инцидента в московском метро

      В России изменили правила оказания юридической помощи

      На Украине начали эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом

      Россиянам напомнили о необходимости отчитаться по счетам за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше