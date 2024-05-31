Евродепутат назвал удары оружием НАТО по России безответственной эскалацией

Евродепутат Вилимски: удары оружием НАТО по РФ — безответственная эскалация

Удары Украины по российской территориии оружием, поставленным странами НАТО, являются безответственной эскалацией военного конфликта. С таким заявлением выступил член Европарламента от Австрийской партии свободы Харальд Вилимски. Его цитирует ТАСС.

«А что дальше? Участие войск в НАТО в войне России и Украины? Тогда риск начала третьей мировой войны уже совсем невозможно будет контролировать. Это может привести к невообразимым последствиям для Европы», — сказал евродепутат, призвав «положить конец этой безответственной эскалации».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что использование Украиной западного оружия для ударов по территории России является «актом самообороны, а не эскалации».