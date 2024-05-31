Генсек НАТО объяснил смысл ударов ВСУ западным оружием по России

Столтенберг: разрешение ВСУ бить по России оружием Запада не является эскалацией

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России является «актом самообороны, а не эскалации». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Reuters.

«Самооборона [Украины] — это не эскалация», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Также он выразил поддержку тем странам военного блока, которые начали снимать ограничения на применение ВСУ дальнобойных вооружений.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по военным объектам на российской территории, но с одним условием. Он подчеркнул, что американское оружие должно использоваться лишь у границ Харьковской области.