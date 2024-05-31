В Киеве оценили разрешение бить по России американским оружием

Офис Зеленского: оборона Украины усилится с разрешением бить оружием США по РФ

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров считает, что разрешение США наносить удары по территории России с помощью американского оружия усилит обороноспособность Украины. Так он оценил решение Вашингтона в интервью The Guardian.

По его словам, в этом случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать использовать передаваемые Вашингтоном реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для атак на российские военные и командные центры.

Он заключил, что таким образом ВСУ смогут усилить обороноспособность страны.

Ранее в США назвали разрешенное для украинских ударов по России оружие. Это РСЗО HIMARS и управляемые дальнобойные ракеты GMLRS.