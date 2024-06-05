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21:38, 5 июня 2024Мир

Путин оценил возможность перемен в политике США по Украине при Трампе

Путин затруднился ответить про перемены в политике США по Украине при Трампе
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mark Peterson / Reuters

Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос про возможные перемены в политике США по Украине, если к власти придет кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

«Трудно сказать, я не могу сделать однозначного вывода, изменится что-то или нет», — сказал он на встрече с руководителями мировых информационный агентств на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Трамп разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине. В публикации при этом уточнялось, что он не раскроет свой проект до выборов президента США, запланированных на ноябрь. По словам источника, политик не намерен обсуждать план в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда теряется весь рычаг воздействия.

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      Сергей Грехов
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