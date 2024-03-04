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14:39, 4 марта 2024Россия

Путин высказался о друзьях и врагах России

Президент Путин заявил, что быть другом и врагом России одинаково почетно

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Друзей у России больше, чем врагов, но быть и тем и тем — одинаково почетно. Таким высказыванием поделился президент страны Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщили в пресс-службе Кремля.

Они обсудили социально-экономическую ситуацию в столице, в том числе развитие транспортной инфраструктуры, рост производственных показателей и инвестиционной активности.

«Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно», — завил в ходе встречи Путин.

Мэр пожелал и тем и другим здоровья перед тем, как представить главе государства доклад о ситуации в Москве.

Ранее Путин рассказал, что Запад отрицает ответственность за конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

До этого российский лидер пообещал, что Россия приложит все необходимые усилия для завершения спецоперации.

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      Анна Щербакова
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