Путин высказался о друзьях и врагах России
Друзей у России больше, чем врагов, но быть и тем и тем — одинаково почетно. Таким высказыванием поделился президент страны Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщили в пресс-службе Кремля.
Они обсудили социально-экономическую ситуацию в столице, в том числе развитие транспортной инфраструктуры, рост производственных показателей и инвестиционной активности.
«Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно», — завил в ходе встречи Путин.
Мэр пожелал и тем и другим здоровья перед тем, как представить главе государства доклад о ситуации в Москве.
Ранее Путин рассказал, что Запад отрицает ответственность за конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
До этого российский лидер пообещал, что Россия приложит все необходимые усилия для завершения спецоперации.