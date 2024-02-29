Путин заявил об ответственности Запада за региональные конфликты
Путин: Запад отрицает ответственность за конфликты на Украине и Ближнем ВостокеСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Страны Запада несут ответственность за происходящие региональные конфликты, но отрицают ее. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
«Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира, и продолжают лгать», — отметил глава государства.
Ранее Путин заявил о приложении Россией всех необходимых усилий для завершения СВО.