Путин заявил об ответственности Запада за региональные конфликты

Путин: Запад отрицает ответственность за конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Страны Запада несут ответственность за происходящие региональные конфликты, но отрицают ее. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира, и продолжают лгать», — отметил глава государства.

Ранее Путин заявил о приложении Россией всех необходимых усилий для завершения СВО.