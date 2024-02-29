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12:28, 29 февраля 2024Россия

Путин заявил о приложении Россией всех необходимых усилий для завершения СВО

Путин: Россия сделает все для завершения конфликта в Донбассе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия сделает все для завершения конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что не Москва начала вооруженное противостояние на востоке Украины.

Президент заявил, что страна приложит все необходимые усилия для достижения целей специальной военной операции (СВО).

В выступлении Путин заявил, что российские войска получили колоссальный боевой опыт во время СВО.

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      Алан Босиков
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