Путин заявил о приложении Россией всех необходимых усилий для завершения СВО

Путин: Россия сделает все для завершения конфликта в Донбассе

Россия сделает все для завершения конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что не Москва начала вооруженное противостояние на востоке Украины.

Президент заявил, что страна приложит все необходимые усилия для достижения целей специальной военной операции (СВО).

В выступлении Путин заявил, что российские войска получили колоссальный боевой опыт во время СВО.