Путин заявил о приобретении ВС России колоссального боевого опыта

Путин: Вооруженные сил России приобрели колоссальный боевой опыт

Вооруженные силы (ВС) России приобрели колоссальный боевой опыт. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, боевые возможности армии России увеличились многократно. Сейчас в стране продолжается работа над рядом перспективных систем вооружений, добавил Путин.

Глава государства также анонсировал демонстрацию ракет «Сармат» в районах их базирования на боевом дежурстве — вооружение уже поставили в войска. Сейчас Россия, по заявлению Путина, укрепляет свой суверенитет по всем направлениям.

Ранее президент поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих, находящийся в зоне проведения СВО и сообщил, что жители страны пожертвовали более 10 миллиардов рублей участникам СВО.