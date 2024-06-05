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21:06, 5 июня 2024Мир

Путин рассказал о причинах разрушения США изнутри

Путин: стремление быть лидером глобального либерализма разрушает США изнутри
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Стремление быть лидером глобального либерализма разрушает США изнутри, такие причины назвал президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Исходя из внутренних национальных интересов, если будут действовать таким образом, они будут преследовать цели глобального либерализма, который, на мой взгляд, разрушает США изнутри», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что США совершают ошибку за ошибкой в международной, внутренней и экономической политике. Президент также отметил, что политические элиты США вредят сами себе, подрывая доверие к доллару. Он назвал их экономическую политику ужасной глупостью и отметил, что они пилят сук, на котором сами сидят.

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      Марина Совина
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