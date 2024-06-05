Путин заявил о совершении США ошибки за ошибкой

Путин заявил, что США совершают ошибку за ошибкой

США совершают ошибку за ошибкой в международной, внутренней и экономической политике, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Я думаю, что сегодняшняя администрация совершает одну ошибку за другой, одну за другой. Даже иногда удивляешься, когда смотришь на то, что происходит», — считает глава государства.

Ранее Путин заявил, что политические элиты США вредят сами себе, подрывая доверие к доллару. Он назвал их экономическую политику ужасной глупостью и отметил, что они пилят сук, на котором сами сидят.