Путин заявил об отсутствии имперских замашек у России

Путин: у России нет имперских замашек

У России нет никаких имперских замашек. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать. В апреле российский лидер рассказал, что РФ вынудили защищать свое будущее, суверенитет и людей вооруженным путем.

В марте Владимир Путин рассказал, что друзей у России больше, чем врагов, но быть и тем и тем — одинаково почетно.