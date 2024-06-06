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00:25, 6 июня 2024Россия

Путин заявил об отсутствии имперских замашек у России

Путин: у России нет имперских замашек
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

У России нет никаких имперских замашек. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать. В апреле российский лидер рассказал, что РФ вынудили защищать свое будущее, суверенитет и людей вооруженным путем.

В марте Владимир Путин рассказал, что друзей у России больше, чем врагов, но быть и тем и тем — одинаково почетно.

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      Марина Совина
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