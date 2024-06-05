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23:30, 5 июня 2024Россия

Путин рассказал о защите интересов России

Путин: Россия не только говорит о защите своих интересов, но и делает это
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, с этим всем придется считаться. «Мы не только говорим о защите своих интересов, но мы делаем это и будем это делать вне всяких сомнений», — подчеркнул он.

В апреле российский лидер рассказал, что РФ вынудили защищать свое будущее, суверенитет и людей вооруженным путем.

Он сообщил, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях. Также президент обратил внимание, что Россия не желает «воевать бесконечно», но при этом сдавать позиции не собирается.

Президент назвал быстрый способ завершить конфликт на Украине. По его словам, в том случае если США прекратят поставлять оружие Киеву, этого можно будет добиться за несколько недель.

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      Марина Совина
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