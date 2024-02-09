Путин назвал способ быстрого завершения конфликта на Украине

Путин: конфликт на Украине закончится за недели без поставок Киеву оружия из США

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, назвал быстрый способ завершить конфликт на Украине. По его словам, в том случае, если США прекратят поставлять оружие Киеву, этого можно будет добиться за несколько недель.

«Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, вот и все», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что после этого с Киевом можно будет начать обсуждать условия мирного соглашения.

Ранее российский лидер уточнил, что Москва пока не достигла поставленных целей специальной военной операции (СВО). По его словам, одной из главных задач является денацификация Украины.