Путин заявил о вынужденной защите интересов России вооруженным путем

Путин: Россию вынудили защищать будущее, суверенитет и людей вооруженным путем

Россию вынудили защищать свое будущее, суверенитет и людей вооруженным путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Всем понятно, в каких условиях мы живем. Нас поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что в его заявлении нет лишних слов.

Ранее Путин сообщил, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях. Также президент обратил внимание, что Россия не желает «воевать бесконечно», но при этом сдавать позиции не собирается.

Российский лидер уже называл быстрый способ завершить конфликт на Украине. По его словам, в том случае, если США прекратят поставлять оружие Киеву, этого можно будет добиться за несколько недель.