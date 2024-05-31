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11:02, 31 мая 2024Россия

Медведев заявил о самом плохом сценарии развития конфликта с Западом

Зампред Совбеза: конфликт с Западом начал развиваться по плохому сценарию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Конфликт с Западом начал развиваться по самому плохому сценарию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Экс-президент России отметил, что сейчас происходит постоянная эскалация мощи применимого оружия НАТО. «Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», — написал он в посте.

По мнению Медведева, Запад, применив ядерное оружие, может совершить фатальную ошибку.

Ранее зампред Совбеза заявил, что Россия добьется победы в конфликте с Украиной в самое ближайшее время.

До этого бывший президент поделился мыслью о том, что результаты конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии, будут недействительными.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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